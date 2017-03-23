также в разделеОбщество
Весной на срочную службу призовут 14 тысяч человек
Экс-депутат Госдумы назвал имя того, кто может стоять за убийством Вороненкова 19
Киевские дельцы торговали украденными данными баз Минюста и ГФС 12
Завтра в Украине пройдут дожди 15
Герасимов: Убийство Вороненкова – теракт, которым руководил Кремль 19
В Раде не считают совпадением пожар в Балаклее и убийство Вороненкова 46
Садовый списал на эмоции идею мусорника в Чернобыльской зоне 12
Гончаренко: Вороненков преступил правила «мафиозного клана Путина» 24
Гройсман: Артсклады на Харьковщине могут гореть неделю 126
РФ обвинила замкома «Правого сектора» в похищении своих журналистов 19
Суд вернул Минобороны 32 тысячи ящиков патронов на 7,3 миллиарда 25
Убийца Вороненкова – гражданин Украины 73
Тетерук об убийстве Вороненкова: С отставками спешить пока рано 51
Пономарева и жену Вороненкова возьмут под охрану 46
СБУ ввела в Донецкой области дополнительные меры безопасности 18
У киллера Вороненкова нашли документы гражданина Украины 109
Убийца Вороненкова умер в больнице 498
МВД: Нацполиция и Нацгвардия не охраняли Вороненкова 26

Министр обороны Украины Степан Полторак распорядился увеличить контингент военнослужащих в Балаклее, где продолжается пожар на артскладах. Об этом он сообщил в Facebook. 

«Только что принял решение об увеличении количества личного состава, задействованного в мероприятиях по блокированию опасной территории вокруг пожара в Балаклее. Еще до 300 военнослужащих ВСУ усилят подразделения, которые уже выполняют задания на месте происшествия», - сообщил министр.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Из Балаклеи и близлежащих сел были эвакуированы 19 тыс. граждан. Позже радиус эвакуации населения вокруг складов увеличен с 5 до 10 километров.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года