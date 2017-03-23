Министр обороны Украины Степан Полторак распорядился увеличить контингент военнослужащих в Балаклее, где продолжается пожар на артскладах. Об этом он сообщил в Facebook.
«Только что принял решение об увеличении количества личного состава, задействованного в мероприятиях по блокированию опасной территории вокруг пожара в Балаклее. Еще до 300 военнослужащих ВСУ усилят подразделения, которые уже выполняют задания на месте происшествия», - сообщил министр.
Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
Из Балаклеи и близлежащих сел были эвакуированы 19 тыс. граждан. Позже радиус эвакуации населения вокруг складов увеличен с 5 до 10 километров.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса.
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