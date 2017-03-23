Очевидцы убийства экс-депутата Дениса Вороненкова рассказали подробности произошедшего.

Житель Киева Владимир Серветник, шел по улице Пушкинской, когда впереди раздалось пять-шесть выстрелов. Когда он дошел до места убийства, то увидел одного человека с простреленной головой и еще двух раненых, одного из которых грузили в «скорую», сообщает РБК.

Увидел очевидец и лежащие на земле пистолеты — один на бульваре Шевченко и еще один возле припаркованного «Майбаха», около которого лежал один из раненых.

Киевлянин Максим Сорокин рассказал, что услышал несколько выстрелов, которые шли словно очередями. По его словам, «скорая» на место происшествия из-за пробок приехала только через десять минут после убийства.

Бывший депутат Госдумы Вороненков был убит в центре Киева около 11:30 по местному времени. Киллер застрелил мужчину, когда тот выходил из здания отеля «Премьер Палас». Охранник Вороненкова открыл огонь и сумел ранить убийцу, но сам также пострадал.

В Сети появилось видео, на котором зафиксированы первые минуты после убийства Вороненкова.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

В декабре 2016 года он переехал жить вместе с семьей в Киев, получив украинское гражданство.

По собственной инициативе Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.