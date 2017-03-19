Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%.

Об этом в Facebook сообщил глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

«В существующих условиях, в том числе через блокаду, вынуждены сообщить об

отмене ранее запланированного решения о снижении оптово-рыночной цены с 1 апреля 2017 года на -5.8% и необходимости повышения ОРЦ на 1.0% для обеспечения стабильной работы энергосистемы», - отметил он.

Согласно опубликованным Вовком материалам, ОРЦ на II-IV кварталы планируется утвердить в размере 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС).



«Несомненным на сегодня является дефицит угля (как и природного газа) и его потребность покупать за границей по цене до $100/т», - подчеркнул глава НКРЭ.

В проекте решения комиссии отмечается, что прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, утвержденный 3 марта, предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во II-IV кварталах – 5,302 млн тонн.

Отметим, оптовая рыночная цена на электроэнергию влияет на установление тарифов для промышленных потребителей.

Напомним, 1 марта в Украине снова повысились тарифы на электроэнергию.