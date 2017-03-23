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За три года полиция Донецкой области объявила о подозрении 2608 членам незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

«Относительно каждого из них в результате контрдиверсионной работы полиции Донетчины собраны доказательства о причастности к незаконным вооруженным формированиям «ДНР». 1019 из них задержаны, 1589 – объявлены в розыск.  

«В этом году результате комплекса следственно-оперативных мероприятий 57 участников НВФ задержаны, еще 12 – объявлены в розыск. Оперативные спецоперации, проверки на блокпостах, превентивные отработки населенных пунктов – в выявлении боевиков и их пособников задействованы максимальные силы», - рассказал заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кесоян.

Всего в розыске на сегодня находятся 1589 членов НВФ – это те лица, данные которых установлены, но, как правило, они сейчас воюют на территории псевдореспублики или скрываются в РФ. При попытках проникнуть на подконтрольную Украине территорию - за соцвыплатами или украинским паспортом – такие «ходоки» задерживаются. Таким образом были задержаны 137 человек, находившихся в розыске.

Большинство задержанных участников НВФ скрывались в населенных пунктах, подконтрольных Украине, надеясь избежать наказания.

Средний возраст задержанных – 20-45 лет, хотя есть и такие, которые вступили в ряды НВФ несовершеннолетними, и пенсионеры 60 лет. Подавляющее большинство - безработные.

Больше всего в этом году задержано участников НВФ в Бахмутской оперативной зоне – 14.

 
ForUm

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