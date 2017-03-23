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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 84 обстрела, один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-центр штаба.

На мариупольском направлении больше всего обстрелов украинских позиций зафиксировано в Широкино. Здесь НВФ обстреливали силы АТО из минометов 120 мм и 82 мм калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из артиллерийских систем калибра 122 мм и РСЗО «Град-П», противник вел огонь по опорным пунктам украинских морпехов вблизи Водяного. В Павлополе, Лебединским, Гнутово и Чермалыке враг применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В Марьинке позиции АТО обстреливал вражеский снайпер.

На донецком направлении наиболее горячей точкой была Авдеевка, защитников которой НВФ обстреливали из минометов, гранатометов, пулеметов и противотанковых ракетных комплексов. В Зайцево по позициям украинских защитников НВФ применили ствольную артиллерию калибра 152 мм. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам ВСУ в Луганском, Троицким и Верхнеторецком.

На луганском направлении НВФ обстреляли Новозвановку из 120 мм минометов, гранатометов и пулеметов. По позициям в районе Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а под Станицей Луганской – из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь.
ForUm

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