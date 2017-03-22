Президент Петр Порошенко на заседании Совета по вопросам судебной реформы сообщил, что поручил обеспечить государственную охрану председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я принял решение, чтобы по крайней мере на время проведения конкурса, председателю Высшего совета правосудия предоставить государственную охрану. Это позиция моя, как Президента, который должен обеспечить независимость при формировании Верховного суда», - отметил Глава государства.

Он добавил, что ждет решительных действий от следователей, прокуратуры и полиции, которые должны провести надлежащее расследование нападения на Бенедисюка и представить информацию обществу.

В свою очередь, председатель ВСП отметил важность обеспечения безопасности судей.

Бенедисюк подчеркнул, что до сих пор правительство не приняло постановление об охране судов.

По его словам, в Высший совет правосудия сейчас поступило более 80 обращений относительно нападений на судей, в том числе непосредственно в зале суда.

«Если суды не охраняются, то можно забыть о независимости. Обращаюсь к Кабинету Министров - ускорить рассмотрение постановления, которое обеспечит надлежащую охрану судов, и решить этот вопрос как можно быстрее», – подытожил Президент.

Напомним, 17 марта группа лиц в составе 13 человек напала на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка возле его дома.

Среди версий, которые проверяются органом досудебного расследования, – препятствование его профессиональной деятельности.