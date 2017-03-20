Военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту нападения на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Следствием в настоящее время установлено, что 17 марта 2017 года в вечернее время представителями общественного движения «Традиция и порядок», бывшего батальона патрульной службы милиции особого назначения «Гарпун», а также несовершеннолетними лицами совершено нападение на Бенедисюка и его жену. Во время этого нападения 13 агрессивно настроенных лиц в балаклавах препятствовали движению автомобиля Бенедисюка, выкрикивали угрозы о нанесении ему телесных повреждений из-за его профессиональной деятельности, а также наносили удары неустановленными предметами по автомобилю», – говорится в сообщении.

Для пресечения неправомерных действий указанных лиц председатель ВСП вызвал полицию, о чем сообщил нападающим. Это вызвало у них еще большую агрессию.

«Увидев, что жизни и здоровью его и жены угрожает реальная опасность, Бенедисюк совершил с имеющегося у него наградного огнестрельного оружия предупредительный выстрел. Только после этого группа лиц отошла на безопасное для всех участников события расстояние, и нападение было прекращено», – заявили в прокуратуре.

Среди версий, которые проверяются органом досудебного расследования, – препятствование его профессиональной деятельности.

«В ходе расследования будут проведены необходимые следственные (процессуальные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, которое произошло 17 марта у дома председателя Высшего совета правосудия», – подчеркнули в ведомстве.

Группа лиц в составе 13 человек следствием установлена. В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства они вызваны повестками к следователю военной прокуратуры Киевского гарнизона, назначены и проводятся экспертизы, следственные эксперименты, допрашиваются свидетели, осуществляется обзор видеокамер, которые находились в районе места происшествия.

По результатам комплекса следственных и розыскных действий, а также собранных доказательств будет принято решение о квалификации действий нападавших и правомерности использования оружия.