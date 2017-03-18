Полиция проводит расследование по факту событий возле дома председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В полиции отмечают, что событие состоялось вчера вечером на улице Садовой в Дарницком районе Киева. Предварительно установлено, что чиновник на автомобиле подъехал к своему дачному дому, где увидел группу активистов с закрытыми лицами, которые выкрикивали лозунги, делали надписи на заборе и обклеивали его плакатами. Когда он пытался проехать мимо, молодые люди начали блокировать транспортное средство, которое через некоторое время таки уехало с места происшествия.

Позже владелец помещения вернулся в дом, где вместе с женой пытался стереть сделанные надписи на заборе. На место вновь прибыли активисты, возник конфликт. «Чтобы успокоить группу лиц, которые отказывались представляться и угрожали хозяину и его жене, председатель Высшего совета правосудия сделал выстрел из наградного оружия», - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые получили сообщение как от владельца дома, так и от одного из активистов. 12 участников конфликта доставили в Дарницкое управления полиции, где установили их личности. Сюда же прибыл их адвокат. Часть из доставленных отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, другие отметили, что никаких хулиганских действий не совершали, а проводили мирную акцию. Кто разрисовал забор и расклеивал плакаты, им неизвестно.

С заявлениями в полицию обратились чиновник и два человека, которым повредили телефон и планшет. Все эти материалы надлежащим образом зарегистрированы.

В настоящее время по факту полиция начала уголовные производства по ст. 296 (хулиганство) и ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие, чтобы установить все обстоятельства совершения этих правонарушений и дать правовую оценку действиям участников.