Минские договоренности, особенно «Минск-2», были необходимы для прекращения кровопролития, однако их нереально выполнить.

Об этом заявил посол Королевства Испания в Украине Херардо Бугайо Оттоне, сообщает Укринформ.

«Здесь мы как раз переходим к Минским соглашениям, особенно «Минск-2». Что на то время происходило? Люди погибали на фронте и необходимо было любым образом прекратить убийства людей, чтобы люди не погибали. И вот сделали эти соглашения, «Минск-2». Но мы понимаем, что это абсолютно нереально, эти соглашения, которые невозможны для выполнения. Но на то время они сыграли свою роль, они прекратили массовую гибель людей», - заявил посол.

Испанский дипломат также указал, что ни местная «власть», ни россияне не дадут провести честные и свободные выборы на территории ОРДЛО.

«Минские соглашения предусматривают свободные выборы на Донбассе согласно украинскому законодательству и под наблюдением западных институций, ОБСЕ. Но это не говорит, что должны выйти российские войска. То есть, даже если российские войска оттуда выйдут, то тот гангстерский режим, который там находится, на территориях ОРДЛО, он не позволит провести никаких выборов», - сказал он.