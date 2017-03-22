Полиция охраны задержала злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на магазин в Печерском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«Двое в масках ворвались в магазин, избили продавца и забрали товар и деньги из кассы. После преступления нападавшие скрылись на автомобиле. В городе сразу ввели оперативный план «Перехват», - сообщили в полиции.

Во время отработки наряд группы задержания Управления полиции охраны на улице Коновальца заметил автомобиль, который был похож по описанию, и заблокировал его. В салоне полицейские обнаружили двух человек: 22-летнего мужчину и 21-летнюю женщину.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили похищенный товар: плазменные телевизоры, планшеты, игровые приставки, а также денежную выручку из магазина.

Как выяснилось, во время нападения нападавшие угрожали продавцу предметом, похожим на пистолет. По заключению экспертов, оружие оказалось игрушечным.

Задержанных доставили в Печерское управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все участники и обстоятельства преступления.