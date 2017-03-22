также в разделеПолитика
Тимошенко: Мы требуем публичного рассмотрения и утверждения меморандумов с МВФ 28
Киев отреагировал на заявления вице-премьера Венгрии об автономиях для диаспор 75
Манафорт снова отрицает получение денег из «черной кассы» ПР 21
Украина призвала США предоставить ей статус основного союзника вне НАТО 152
Суд в Гааге должен определиться с временными мерами против РФ до конца апреля 80
Порошенко призвал нардепов согласовать список кандидатов в ЦИК 25
Арьев: Делегаты шокированы поездкой президента ПАСЕ к Асаду 114
Завтра Шевченковский суд рассмотрит иск о государственной измене Порошенко 443
В Украине раскритиковали визит президента ПАСЕ в Сирию 73
Лещенко: Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан 56
Рада может объявить новый конкурс на должность аудитора НАБУ 45
Рада снова не смогла назначать аудитора НАБУ 143
Депутаты сообщили детали встречи с Порошенко и Гройсманом 250
Президент проводит встречу с руководителями фракций 49
Порошенко готов заменить мускулистых парней в масках на «ботанов» 174
Порошенко поправил представителя ЕИБ: У нас не конфликт, а российская оккупация 126
Порошенко рассказал, когда заработает новый Верховный суд 42
Порошенко категорически против перевыборов Рады 52

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии для объяснения недавних заявлений политиков этой страны относительно создания венгерских автономий за границей. Об этом в комментарии 112 Украина сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Со своей стороны, мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен сегодня к нам прийти», - сказала она.

По словам спикера МИД, такие заявления могут быть фактором влияния на двусторонние отношения между станами.

«Мы должны понимать, это официальная позиция. Насколько нам известно, официальная позиция Венгрии не изменилась, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных границ. Я думаю, что после общения с послом, у нас будет более четкое понимание», - добавила она.

Напомним, ранее в МИД Украины выразили надежду, что высказывания вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена относительно создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах не являются официальной позицией Будапешта.

Как известно, Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года