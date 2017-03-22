Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии для объяснения недавних заявлений политиков этой страны относительно создания венгерских автономий за границей. Об этом в комментарии 112 Украина сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Со своей стороны, мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен сегодня к нам прийти», - сказала она.

По словам спикера МИД, такие заявления могут быть фактором влияния на двусторонние отношения между станами.

«Мы должны понимать, это официальная позиция. Насколько нам известно, официальная позиция Венгрии не изменилась, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных границ. Я думаю, что после общения с послом, у нас будет более четкое понимание», - добавила она.

Напомним, ранее в МИД Украины выразили надежду, что высказывания вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена относительно создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах не являются официальной позицией Будапешта.

Как известно, Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах.