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«Батькивщина» выступает с инициативой публичного рассмотрения и утверждения в парламенте текстов меморандумов с международными финансовыми организациями, в частности, Международным валютным фондом. Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

По ее словам, «Батькивщина» вносит соответствующий законопроект. «Сначала публичная презентация, затем обсуждение в Верховной Раде, затем принятие проекта Верховной Радой и только после этого — подписание президентом, премьер-министром и главой НБУ. Надо прекратить этот абсолютно ложный путь, когда меморандумы с МВФ являются тайными документами », — подчеркнула Тимошенко.

При этом она отметила, что «Батькивщина» требует от премьер-министра и председателя НБУ срочного отчета в парламенте о содержании меморандума с МВФ.

«Меморандум с МВФ, предложенный президентом, правительством и главой НБУ, абсолютно недопустим. Они хотят продать сельскохозяйственную землю, а это значит — забрать у страны последний ресурс, последний резерв нашей жизни, окончательно уничтожить фермерство. Также высшее руководство государства предложил повысить налог на пенсии. Также власти Украины предлагают тотальные сокращения в области образования и здравоохранения », — пояснила Тимошенко.

Политик также заверила, что не соответствует действительности информация о том, что рассмотрение вопроса по кредиту МВФ отложено в связи с блокадой торговли с оккупированными территориями.

«Нам стало известно, что вопрос о предоставлении нам кредита, рассмотрение которого планировалось на 20 марта, снято в связи с коррупцией в Украине», — отметила народный депутат. В то же время лидер «Батькивщины» убеждена, что Украине нужно качественное сотрудничество с МВФ. 
ForUm

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