Председатель Одесской ОГА Максим Степанов рассказал о конкретном перечне своих задач на 2017 год, за выполнение которых он намерен отчитаться в конце текущего года. Об этом он сообщил 22 марта на презентации своего Стратегического плана действий «Умный регион» в Одессе.

«Мы создали конкретный перечень задач на 2017 год, который состоит из 12 пунктов. В моей команде его уже успели назвать «дюжина Степанова». По выполнению этих 12 пунктов я отдельно отчитаюсь по итогам 2017 года», - подчеркнул он.

В частности, в планах Степанова на 2017 год строительство стратегически важных дорог, в т.ч. трасс Одесса-Рени, Кодыма-Балта, Спасское-Вилково, начало реконструкции взлетной полосы Одесского аэропорта (завершение к концу 2018 года), модернизация информационного портала Одесской области, создание бренда Одесской области, улучшение инвестиционного климата и увеличение объемов привлечения инвестиций, увеличение количества рабочих мест минимум на 10%, повышение доходов местных бюджетов, запуск медицинской реформы - создание до 10 госпитальных округов в Одесской области, создание 77 групп быстрого реагирования полиции, внедрение в области единой системы видеонаблюдения, запуск проекта бесплатных онлайн-курсов по подготовке выпускников к ВНО и т.д.