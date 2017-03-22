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Жена подозреваемого в сепаратизме бывшего депутата Верховной Рады Вадима Колесниченко (Партия регионов) Лилия Македон просит суд лишить его родительских прав. Повестка опубликована в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовий кур'єр» 22 марта, передают Українські Новини.

Указано, что Дарницкий районный суд Киева вызывает Колесниченко, последнее известное место регистрации которого – Киев, ул. Срибнокильская, 24, кв. 244 в качестве ответчика в гражданском деле по иску Македон.

Она подала иск в интересах малолетнего ребенка Колесниченка Всеволода Вадимовича о лишении экс-депутата родительских прав.

Судебное заседание состоится в 14:00 19 апреля.

С момента обнародования данного сообщения экс-депутат считает извещенным о дате и месте рассмотрения дела.

Напомним, Колесниченко объявлен в розыск за стычки в «Украинском доме» в 2010 году.
ForUm

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