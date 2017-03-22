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Военная контрразведка и Служба безопасности задержали в Одессе членов российской резидентурной сети. Об этом заявил журналистам на брифинге глава контрразведки Сергей Левченко, сообщает LIGA.net.

Руководителем и координатором группы была гражданка Украины, придерживающаяся пророссийских взглядов. По данным контрразведчиков, она прошла подготовку во временно оккупированном Крыму, участвовала в событиях на Куликовом поле 2 мая 2014 года.

Глава аппарата СБУ Александр Ткачук в свою очередь сообщил, что всего задержаны девять членов группы. Четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные находятся под контролем СБУ.

Левченко и Ткачук не стали уточнять, все ли задержанные одесситы. Отвечая на вопрос, все ли члены группы являются гражданами Украины, Ткачук сказал: «Нам известно, что у всех есть паспорта Украины. Нам пока неизвестно, есть ли у них паспорта других стран».

Представитель СБУ также сообщил, что целью сети было проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей и на военные объекты. Агенты должны были получать информацию с ограниченным доступом, в том числе о дислокации и перемещении воинских частей. «Вторым заданием, которое было отработано кураторами из Генштаба РФ, должны были стать диверсии и теракты против граждан Украины в южных областях», - отметил Ткачук.

По словам Левченко, передачу информации удалось предотвратить. Он также отметил, что сеть действовала не только в южных областях, но и в районе проведения АТО. В состав сети входили военнослужащие - как действующие, так и уволенные в запас.
ForUm

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