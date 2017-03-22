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Служба безопасности Украины разместила на своем официальном сайте шуточный тест, с помощью которого можно выяснить, кем он мог бы работать в СБУ.

Так, в СБУ предлагают ответить на семь вопросов, среди которых, в частности: «Ты любишь свою страну?», «Что такое FN Herstal F2000?», «Ваши действия в случае предложения взятки» и т.д.  

Ответы помогут вычислить «потенциал» для Службы безопасности – как бойцов элитных спецподразделений, антикоррупционеров, аналитиков, контрразведчиков. Также возможен вариант – преступник. 
ForUm

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