Служба безопасности Украины разместила на своем официальном сайте шуточный тест, с помощью которого можно выяснить, кем он мог бы работать в СБУ.



Так, в СБУ предлагают ответить на семь вопросов, среди которых, в частности: «Ты любишь свою страну?», «Что такое FN Herstal F2000?», «Ваши действия в случае предложения взятки» и т.д.

Ответы помогут вычислить «потенциал» для Службы безопасности – как бойцов элитных спецподразделений, антикоррупционеров, аналитиков, контрразведчиков. Также возможен вариант – преступник.