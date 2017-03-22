Представитель американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Малони назвал заявления народного депутата Сергея Лещенко о «теневой» оплате услуг Манафорта Партией регионов в 2009 году необоснованными и подлежащими «немедленному отклонению».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

«Джейсон Малони, представитель Манафорта, назвал утверждения депутата Верховной Рады Украины Сергея Лещенко необоснованными и сказал, что они должны быть немедленно отклонены», - говорится в сообщении.

Такой комментарий последовал за сделанным 21 марта заявлением Лещенко о том, что Партия регионов оплачивала услуги американского политтехнолога Манафорта через финансовый счет оффшорной компании в банке Кыргызстана.

Речь идет о записи от 14 октября 2009 года в неофициальном реестре расходов Партии регионов, согласно которой за три месяца до выборов президента Манафорту было переведено 750 тыс. долл.