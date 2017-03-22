Евродепутат от правящей польской партии «Право и Справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что его страна приняла 400 тысяч беженцев из Украины, сообщает Onet.

«Польша приняла уже 400 тысяч беженцев из Украины, и, таким образом, мы (Польша. – Ред.) на втором месте после немцев по количеству принятых беженцев», - сказал он, ссылаясь на данные Евростата.

Чарнецкий отметил, что Польша открыта для беженцев, но только из европейских стран. «Мы не хотим никаких мигрантов извне Европы, никаких мигрантов-мусульман», – подчеркнул европарламентарий.