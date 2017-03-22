также в разделеОбщество
СБУ предложила тест на профпригодность 10
В Москве назвали «бесчеловечным актом» запрет въезда Самойловой в Украину 22
МИД опровергает информацию о существовании в Украине «лагерей боевиков» 20
Князев назвал задержание главы полиции Шостки самоочищением 25
Садовый предложил сделать мусорную свалку в Чернобыльской зоне 23
Глава Одесского админсуда скрыл дом за семь миллионов 20
На латание ям на дорогах с начала года потратили уже 2 миллиарда 12
СБУ запретила въезд участнице «Евровидения» от РФ 84
В 2016 году Порошенко помиловал 67 человек 9
СБУ: У России есть пропагандистские сценарии по «Евровидению» 58
Жена Колесниченко хочет лишить его родительских прав 67
Захватчики Харьковской ОГА получили условные сроки 24
В Одессе разоблачили агентурную сеть РФ: готовились теракты 73
СБУ направила запрос в Беларусь из-за «лагерей боевиков» Лукашенко 41
СБУ: Украинская торговая сеть финансировала и кормила «ДНР» 91
Кабмин одобрил создание Службы финрасследований 95
Губернатор Степанов рассказал о своих задачах на 2017 год 23
Кабмин обещает на дороги 30 миллиардов в этом году 16

Евродепутат от правящей польской партии «Право и Справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что его страна приняла 400 тысяч беженцев из Украины, сообщает Onet.

«Польша приняла уже 400 тысяч беженцев из Украины, и, таким образом, мы (Польша. – Ред.) на втором месте после немцев по количеству принятых беженцев», - сказал он, ссылаясь на данные Евростата.

Чарнецкий отметил, что Польша открыта для беженцев, но только из европейских стран. «Мы не хотим никаких мигрантов извне Европы, никаких мигрантов-мусульман», – подчеркнул европарламентарий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

69
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года