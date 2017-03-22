В Харьковской области в результате взрыва гранаты погиб человек, еще двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, сообщает пресс-служба облполиции.

Сообщение о происшествии в пгт Орелька поступило в Лозовский отдел полиции 21 марта в 17:15.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Предварительно установлено, что 47-летний хозяин квартиры с двумя товарищами в возрасте 33 и 45 лет дома вместе распивали спиртные напитки. Мужчина решил похвастаться гранатой РГД-5 перед односельчанами и выдернул чеку. Произошел взрыв.

От полученных травм хозяин квартиры скончался в больнице. 33- и 45-летний жители Орельки с многочисленными травмами госпитализированы в центральную районную больницу. Состояние их здоровья стабильно тяжелое.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.