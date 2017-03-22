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Местные органы власти «ДНР» и «ЛНР» намерены в ближайшее время провести «национализацию» квартир и домов граждан, оставленных на три и более месяцев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«С целью предотвращения массового увольнения личного состава командование российских оккупационных войск обязало местные органы власти т.н. «ДНР/ЛНР» в кратчайшие сроки провести ревизию подконтрольного жилого фонда с целью «национализации» квартир, домов и хозяйственных построек граждан, которые их оставили на срок более трех месяцев», – говорится в сообщении.

По данным разведки, в «национализированные» помещения планируется заселять граждан РФ, которые не имеют жилья на территории России и заявили о готовности продлить контракт на прохождение военной службы в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ в случае обеспечения их жильем.
ForUm

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