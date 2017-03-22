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Россия готовила захват Крыма с 2005 года, сразу после Оранжевой революции. Об этом в интервью «Медузе» заявил бывший народный депутат Украины от КПУ Леонид Грач.

По его словам, за подготовку силового захвата Крыма отвечал Николай Патрушев, который в 2005 году был директором ФСБ, а сейчас возглавляет Совбез РФ.

«Это человек дела, это человек мозговитый, человек, понимающий и человек государственный, в самом глубоком смысле слова. Он понял первый, а остальные в игры играли», - отметил он.

Грач уверен, что если бы ФСБ не начала «действовать» в 2005 году, то «в Крыму уже стоял бы американский флот».

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.
ForUm

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