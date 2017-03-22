Сотрудники полиции изъяли у двух мужчин в Бахмуте арсеналы оружия, заявил заместитель председателя Нацполиции – руководитель Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«21 марта на автовокзале задержан мужчина, 1979 г.р., у которого в личных вещах обнаружено и изъято 9 запалов к ручным гранатам, 5 корпусов гранаты Ф-1, 4 корпуса гранаты РГД-5, 2 корпуса гранаты РГН, 2 тротиловые шашки по 400 г в каждой», - написал он в Facebook.

По словам последнего, все вез домой в Харьковскую область.

Кроме того, в отделении «Новой почты» у 22-летнего парня обнаружена и изъята граната Ф-1 с запалом, магазин к АК и 80 патронов калибра 5.45 мм.

Он заявил, что пытался отправить указанные боеприпасы домой в Черкасскую область.