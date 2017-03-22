За минувшие сутки члены НВФ 76 раз обстреляли позиции украинских защитников, ранен один военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении НВФ вели наиболее интенсивные обстрелы по Авдеевке, Луганскому, Зайцево и шахте Бутовка – применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, по Авдеевке и шахте Бутовка НВФ вели огонь из танков, а по Зайцево – из артиллерии калибра 152 мм.

На луганском направлении противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а под вечер применил 120 мм минометы под Золотым, Новозвановкой и Крымским.

На мариупольском направлении позиции ВСУ в Широкино, Лебединском и Красногоровкой противник обстреливал из 120 мм минометов, пулеметов и гранатометов различных систем. Защитников Новотроицкого НВФ обстреляли из тяжелой артиллерии калибра 122 мм, а по защитникам Марьинки бил танк.

«В отдельных случаях, чтобы погасить активность врага украинские военные открывали огонь», - отметили в штабе.