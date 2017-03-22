У начальника Шосткинского отдела полиции во время обыска обнаружили более 20 тысяч долларов, золотые слитки, огнестрельное оружие, флаг Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в связи с разоблачением заместителя начальника Шосткинского отдела полиции при получении взятки в сумме 7 тыс. грн, с целью выявления других сотрудников полиции, причастных к преступлению, прокуратурой Сумской области совместно с Управлением внутренней безопасности в Сумской области был проведен обыск в кабинете и в доме начальника городского отдела полиции.

«Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штыкножи и флаг Российской Федерации. В кабинете милиционера, который имеет специальное звание полковника полиции, обнаружено и изъято 21,5 тыс. долларов США, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекцию монет», - отметила Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что начато досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).