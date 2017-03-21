Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах» относительно автомобильных дорог оборонного значения».

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно закону, «автомобильными дорогами оборонного значения являются автомобильные дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности Украины, соединения военных и других специальных объектов, которые предназначены в условиях военного положения для военных перевозок, перевозок, связанных с эвакуацией населения, грузов, народнохозяйственных перевозок».

Документом определено, что «порядок использования автомобильной дороги оборонного значения и ее восстановление, проведение мероприятий по ее техническому прикрытию в период действия военного положения, а также перечень автомобильных дорог оборонного значения утверждаются Кабинетом Министров Украины».

Проект закона зарегистрирован под №4647.