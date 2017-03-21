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В Москве задержан украинский журналист, корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы нашли героя Захара, который вывесил украинский флаг над МГУ в день третей годовщины аннексии Крыма. Прекрасное интервью закончилась приездом полиции. Забрали мои документы. Ждем приезда начальника полиции МГУ. Оказывается, есть и такая полиция», - написал он.

Позже журналист добавил, что российские правоохранители задержали его и везут в отделение полиции:

«Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять «законность» съемки. Первый раз в жизни в машине полиции. Не сработала аккредитация МИД РФ. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может, и проводили «митинг», - сообщил Цимбалюк.
ForUm

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