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Родители детей, которые были зарегистрированы в старой системе электронной записи в дошкольные учебные заведения Киева, должны до 1 апреля осуществить перерегистрацию. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Это позволит им не только сохранить свое место в новой «очереди», но и ускорит запуск новой автоматизированной платформы, а следовательно восстановит зачисление детей в детсады», - пояснила зампредседателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко КГГА.

Она отметила, что новая система приема детей в детские учебные заведения, которая значительно упрощает процедуру зачисления в детсады и исключает субъективное вмешательство любого вне системы, заработает после завершения перерегистрации пользователей старой системы.

«Новая автоматизированная очередь предполагает самостоятельную настройку персонального кабинета и внесение изменений без вмешательства администратора, поэтому сами родители должны ответственно отнестись к записи детей в детсады и в срок до 1 апреля пройти перерегистрацию на новой платформе, чтобы не потерять место», - отметила зампредседателя КГГА.

По словам Старостенко, в ближайшее время будет осуществлена смс-рассылка пользователям старой «очереди» с напоминанием о необходимости актуализации своих данных путем перерегистрации. Уже зарегистрированным родителям на электронную почту также придут оповещения и подробные инструкции по следующему шагу – выбору детских садов.

Она подчеркнула, что это также позволит избавиться от многих «фейковых» пользователей, записи которых уже являются неактуальными или случайно продублированными из-за несовершенства старой системы электронной записи.

 
ForUm

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