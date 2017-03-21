В минувшее воскресенье, 19 марта, в Миргороде Полтавской области на территории воинской части полицией было обнаружено тело 28-летнего старшего лейтенанта с телесным повреждением в виде огнестрельного ранения, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы.

По данному факту в Миргородском отделе полиции открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится досудебное расследование.



