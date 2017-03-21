Национальный банк допускает, что Международный валютный фонд рассмотрит выделение Украине следующего транша в 1 млрд долларов в конце марта.

Об этом сообщил замглавы Нацбанка Олег Чурий, передают Українські Новини.

По его словам, 20 марта монетарный комитет НБУ провел внеплановый пересмотр своих макропрогнозов после переноса Международным валютным фондом украинского вопроса.

НБУ уже предоставил свои расчеты фонду.

В Национальном банке сообщили, что согласование обновленных прогнозов возможно в течение 2 дней.

При этом заседание совета директоров МВФ может состояться уже в конце марта.

Также Украина надеется, что следующий пересмотр программы финансирования МВФ и выделение очередного, пятого транша кредита на сумму 1,9 млрд долларов, произойдет в мае 2017 года.

Напомним, 19 марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.