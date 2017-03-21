Американская инспекционная группа с участием представителей Испании и Чехии начала работу на объектах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.

«Многонациональная инспекционная группа США в составе десяти человек прибыла во Львов для проведения инспекции объявленного места по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)», - отмечается в сообщении.

Как сообщает Управление верификации Генштаба ВСУ, целью мероприятия является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ.

По установленным правилам, о месте инспекции инспекционная группа объявляет через час после прибытия в пункт въезда-выезда.

Инспекционная группа, в состав которой вошли также представители Испании и Чехии, будет работать в Украине в течение 3 суток.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Договор ограничивает размеры обычных вооружений в Европе и остается важным международным инструментом укрепления доверия и контроля над вооружениями.

Договор был ратифицирован Верховной Радой Украины 1 июля 1992 года и является бессрочным. Российская Федерация приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году и полностью прекратила такое участие с 11 марта 2015 года.