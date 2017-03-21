Над расследованием убийства журналиста Павла Шеремета работают 35 полицейских и три прокурора.

Об этом в интервью Укринформу сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

«Каждую неделю у нас проходит совещание по координации действий правоохранителей, которые расследуют убийство Шеремета. Над этим делом монотонно работают 3 прокурора и 35 сотрудников Нацполиции», - сказал он.

Сторожук добавил, что правоохранители проверяют телефоны, с которых звонили, проверяют соединение, устанавливают, кто, где находился, куда затем пошел, а также имел ли отношение к этому событию.

«У нас все время появляется новая информация, но на сегодняшний день это тайна следствия. Прилагаются титанические усилия, чтобы дать ответ обществу кто это мог сделать», - резюмировал он.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.