Национальный банк Украины считает, что блокада торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей окажет ограниченное влияние на курс гривни, сообщает пресс-служба Нацбанка.

По информации регулятора, в понедельник, 20 марта, в ходе внеочередного заседания комитета по монетарной политике Национального банка были согласованы обновленные прогнозы НБУ на 2017-2018 гг. с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО.

«Влияние блокады на обменный курс гривни, по данным НБУ, будет ограниченным. Ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов», – говорится в сообщении.

В частности, по оценкам Национального банка, в результате развития ситуации на востоке страны сократится экспорт металлургической продукции и увеличится импорт угля. В результате дефицит текущего счета платежного баланса может ухудшиться примерно на 1,8 млрд долл. США. Эти потери будут в основном компенсированы за счет благоприятной ситуации на внешних сырьевых рынках, положительный эффект от которых на состояние текущего счета составит примерно 1 млрд долл. США. Как следствие, прогноз дефицита текущего счета в 2017 году предварительно пересмотрен до 4,3 млрд долл. США (январский прогноз - 3,4 млрд долл. США). В 2018 году дефицит текущего счета ожидается на аналогичном уровне.



В свою очередь, эффект от увеличения дефицита текущего счета на предложение валюты на межбанковском валютном рынке будет смягчен Национальным банком. В последнее время Национальный банк покупал валюту на межбанковском рынке при наличии его избыточного предложения для пополнения международных резервов. Для смягчения влияния торговой блокады на валютный рынок Национальный банк планирует сократить объем покупки иностранной валюты на межбанковском рынке, оставляя больше валюты на рынке и способствуя сужению колебаний курса гривни.

Соответственно, Национальный банк планирует уменьшить прогноз объема международных резервов до 20,8 млрд долл. США на конец 2017 (январский прогноз – 21,3 млрд долл. США) и до 27,1 млрд долл. США на конец 2018 (январский прогноз - 3,4 млрд долл. США).

Напомним, Национальный банк Украины из-за торговой блокады ОРДЛО понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

В то же время НБУ считает, что блокада не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 гг.