Москва будет бойкотировать «Евровидение» в Киеве, если Служба безопасности Украины действительно запретит въезд в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой, заявил сенатор Олег Морозов, сообщают РИА Новости.

«Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол», — сказал Морозов.

По его словам, Россия не будет менять участника конкурса из-за решения СБУ. «Менять участника в угоду этому безумному решению — это пораженческое поведение», — убежден парламентарий.

Он не исключил, что заявление СБУ — это пока только «политическая игра».

«Но если это осознанное решение, то России просто не оставляют другого выбора», — подчеркнул Морозов.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Самойлова ранее выступала в аннексированном Крыму. В связи с этим ей могут запретить въезд в Украину.

20 марта глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в Украину.