В Киеве 21-24 марта нести службу по охране общественной безопасности будут более тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«В течение 21-24 марта в Киеве состоятся мероприятия с массовым участием граждан и заседание Верховной Рады Украины. Кроме правительственного квартала, усиленные наряды правоохранителей будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метрополитене», – говорится в сообщении.

По данным главка, всего в охране общественной безопасности будут задействованы более тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.