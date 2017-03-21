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Правительство в 2017 году предложит пенсионную реформу, которая обеспечит справедливость и повышение пенсий в Украине. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Вы увидите, каждый из вас, кто сегодня на пенсии, как она (реформа. – Ред.) отразится на вашей пенсии, и уверяю - для большинства украинских граждан это приведет к повышению пенсий», - заверил он.

«Та система, которую мы предлагаем, даст возможность, чтобы дефицит Пенсионного фонда был нулевым, а все, что дополнительно зарабатываем, направлять на поддержку украинских пенсионеров. Это чрезвычайно важный шаг, который мы сделаем в этом году, кто бы что нам ни блокировал - это их дело. Мы будем идти вперед и будем все делать для того, чтобы решать проблемы, которые накапливались десятилетиями», - подчеркнул Гройсман.

Премьер также добавил, что повышение вдвое минимальной заработной платы с 1 января уже дает наполнение бюджета Пенсионного фонда более чем на 30% с опережением плана, что обеспечит сокращение его дефицита.

«У нас есть 142 млрд дефицита Пенсионного фонда. Это средства, которые надо выплачивать пенсионерам, а их пока что у Пенсионного фонда нет. Те реформы, которые мы приняли с 1 января, в том числе по заработной плате, уже дают наполнение бюджета Пенсионного фонда более чем на 30% с опережением плана. Это означает, что мы начали с вами движение на уменьшение дефицита Пенсионного фонда», - подытожил Гройсман.

Напомним, в Украине на сегодняшний день 10 работающих содержат 9 пенсионеров.
ForUm

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