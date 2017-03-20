В связи с постоянным обесточиванием из-за обстрелов города Авдеевка Донецкой области будет построена линия электропередачи с подконтрольной территории.

Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

«В связи с постоянным обесточиванием будет построена линия электропередачи с подконтрольной территории», - сказано в сообщении.

По данным министерства, строительные работы продлятся до 20 мая.

Напомним, начиная с конца января 2017 года, Авдеевка находится под постоянными обстрелами членов НВФ.