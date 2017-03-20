В связи с постоянным обесточиванием из-за обстрелов города Авдеевка Донецкой области будет построена линия электропередачи с подконтрольной территории.
Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.
«В связи с постоянным обесточиванием будет построена линия электропередачи с подконтрольной территории», - сказано в сообщении.
По данным министерства, строительные работы продлятся до 20 мая.
Напомним, начиная с конца января 2017 года, Авдеевка находится под постоянными обстрелами членов НВФ.
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