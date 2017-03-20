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Глава представительства Европейского Инвестиционного Банка в Украине Лилия Чернявская назвала ситуацию на Донбассе «конфликтом на востоке».

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, она заявила во время выступления на пятом заседании Совета регионального развития.

По ее словам, одним из основных направлений ЕИБ является поддержка людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за «конфликта на востоке страны», а также реконструкция разрушенной социальной инфраструктуры.

«Акцент программы делается на областях, которые непосредственно пострадали от конфликта – это Донецк и Луганск, а также на тех областях, которые испытали и приняли на себя первый удар волны внутренне перемещенных людей», - сказала Чернявская.

Президент обратился к председателю представительства ЕИБ: «Прошу прощения, но у нас нет конфликта на востоке. У нас есть российская оккупация украинской земли».

В свою очередь, председатель представительства ЕИБ извинилась за такую ​​формулировку.

После этого Чернявская продолжила презентацию деятельности банка в Украине.

Так, по ее словам, за последние три года банк профинансировал в Украине более 3 млрд евро. Она отметила, что с правительством Украины было подписано соглашение о реализации более 15 программ. Основными секторами, в которых работает ЕИБ в Украине, является малый и средний бизнес, социальная инфраструктура, энергетика и транспорт.
ForUm

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