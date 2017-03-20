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Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подчеркивает, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

«Решение относительно второго транша принято. Если вы хотите, оно является окончательным. Украина может рассчитывать на второй транш в размере 600 млн евро. Это решено», - подчеркнул Домбровскис, опровергая якобы существование дополнительных требований для того, чтобы Украина получила эти деньги.

Вице-президент ЕК подчеркнул, что Киев выполнил все условия для получения второго транша, которые отражены в Меморандуме о взаимопонимании (МОВ). При этом он обратил внимание на то, что в Брюсселе «есть пространство для маневра относительно того, к какому траншу применяются те или иные условия», сообщает УНИАН.

«В случае второго транша условия для его выделения были выполнены. В решении вопроса об отмене запрета на экспорт леса уже есть определенный прогресс – соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. В ЕС есть пространство для маневра, и когда мы видим, что есть значительный прогресс во всех сферах, то вопрос, работа над которым продолжается, не может быть причиной, по которой бы мы не выделили этот транш», - сказал Домбровскис.

Вице-президент ЕК также указал на то, что вопрос запрета на экспорт леса все равно должен быть решен в контексте третьего транша. Отвечая на вопрос, почему именно вопрос лесоматериалов стал таким важным для ЕК, Домбровскис отметил, что одним из условий программы макрофинансовой помощи является условие «не вводить новые торговые запретительные меры, что не соответствует углубленной и всеохватывающей зоне свободной торговли, создание которой предусмотрено Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной».

«Когда мы подписали Соглашение об ассоциации, предусмотрев создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной, один из пунктов для оказания макрофинансовой помощи был о том, что новые запретительные торговые меры вводиться не будут. Мы обсуждали этот вопрос после того, как мораторий был введен. В феврале проект закона об отмене данного запрета был направлен в парламент, и поэтому мы считаем, что в выполнении этого условия есть прогресс. Мы получили заверения как от Президента, так и от правительства, что украинская сторона постарается добиться дальнейшего прогресса в этом вопросе достаточно оперативно», - детализировал он.

Напомним, 16 марта Европейская комиссия утвердила решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
ForUm

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