С завтрашнего дня холод отступит из Украины и начнется потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.



«Львовяне, ивано-вранковцы, черновчане, ривеенчане, лучане, ужгородцы, тернопольчане и хмельнитчане! Потерпите это холодное издевательство метеорологическое еще совсем немного. Потому что завтра к вам рванет такое приятное тепло, вы забудете о сегодняшнем снеге (у кого шел) и эти нули с минусами», – отметила она.

По словам Диденко, завтра в Западной Украине ожидается + 10-16 градусов!

«Потеплеет практически повсеместно, + 8-13 градусов. И только в восточной части плюс Сумщина, Полтавщина и Запорожье будет свежо, + 6-10 градусов», – подчеркнула синоптик.

Она также сообщила, что дожди завтра вероятны на Львовщине, Волыни, Ривненщине, Житомирской, Луганской области, в Приазовье и в Крыму. «Правда, небольшие, и это радует. А в большинстве областей во вторник сухо и солнечно», – написала синоптик.

«Есть интересные погодные нюансы этой неделе. 21, 22, 23 - День метеоролога, 24 марта - в Украине будет доминировать теплая погода. А раз в следующие выходные, 25-26 марта, по предварительным прогнозам, ожидается снова это синоптические свинство – похолодание. Однако оно должно быть кратковременным. Поэтому пока мечтаем о ближайшей перспективе, о потеплении, которое заходит в Украину со вторника», – подытожила она.