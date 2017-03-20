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Президент Украины Петр Порошенко сравнил экономическую ситуацию в стране с выживанием человека после реанимации. Об этом он заявил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Если провести аналогию с медицинской сферой, то ситуация в экономике выглядит примерно так и поверьте мне, хорошо информированному человеку, я не сгущаю краски. Мы, будучи уже на грани с потусторонним миром, попали в реанимацию - и выжили. Провели некоторое время в палате интенсивной терапии - и встали на ноги. Нас выписали - и мы пошли. И мы не просто полностью выздоровеем, а полны сил и энергии, жить будем долго и счастливо», – отметил он.

По словам Порошенко, те тенденции, которые он описал, эйфории не вызывают. «Они пока не ощутимы для подавляющего большинства украинцев. Но, как сказал кто-то из философов, иногда важнее не то, что случилось, а то, чего не произошло, чего удалось избежать. Достигнутые результаты еще не привели к улучшению уровня жизни людей. В этом плане мы только начинаем использовать первую попавшуюся возможность, делать первые шаги, такие как: повышение минимальной зарплаты до уровня 3200 гривен; увеличение заработных плат врачей, учителей и т.д.; наращивать расходы на дорожное строительство, и это каждый в Украине уже может почувствовать; предоставлять финансовые возможности для развития местных общин и многое другое», – подчеркнул он.

«Итак, главное у нас созданы предпосылки для развития экономики, для начала восстановления, а затем и роста уровня жизни людей. Но, похоже, такой трек не всех устраивает ни за пределами Украины, что естественно ... Ни внутри, что само по себе аномально и патологично ... Но факт, что значительная часть политикума продолжает руководствоваться принципом: «чем хуже, тем лучше», – отметил Глава государства.

Напомним, рост реального ВВП Украины в 2016 году составил 2,2%.
ForUm

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