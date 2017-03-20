Украина провалила сотрудничество с МВФ. При этом большая часть вины лежит на украинской власти, а не на Фонде. Так считает исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

«Никто не мешал Украине стать на путь устойчивого экономического роста. Для этого нужно было делать реформы. В каждой отдельно взятой программе в отдельно взятой стране МВФ всегда имеет три блока вопросов, которые пытается помочь разрешить. Первый блок — это монетарная политика, второй блок — это бюджетная политика, и третий — это вопросы, связанные со структурными реформами. И эта матрица не меняется, она все время одинакова, говорим ли мы об Аргентине, Греции, Украине или любой другой стране. Поэтому проблема, прежде всего, страны-получателя, страны-заемщика в том, что она не хочет делать структурные реформы в силу целого ряда причин: потому, что это наступление на интересы политических элит, нежелание снижать уровень коррупции или еще чего-нибудь такого», - отметил он.

Он привел пример Румынии и Болгарии, которые после выполнения программы МВФ стали членами ЕС.

«Разница в том, что когда говорили, что в Румынии и Болгарии высокий уровень коррупции, они что-то пытались с этим делать. Когда Румынию и Болгарию не принимали в ЕС, потому что у них были колоссальнейшие проблемы с организованной преступностью, они их решали. И программа МВФ не была в данном случае помехой, и никто не говорил, что она плохая», - напомнил он.

Экономист также считает, что именно власть виновата в том, что в настоящий момент Украина де-факто попала в долговую кабалу и вынуждена занимать деньги только для того, чтобы платить по старым долгам.

«Брать в долг плохо, но гораздо хуже брать деньги в долг и при этом не пытаться себе помочь, а рассчитывать, что тебе эти деньги либо спишут, либо закроют глаза. Понятно, что если ты ничего не делаешь, ты не возвращаешься на путь устойчивого экономического роста — тебе с долгами будет рассчитываться все сложнее и сложнее. Алкоголик, который не прекращает пить, а берет деньги в долг вроде бы на получение какого-то образования, а сам их пропивает, в конце концов плохо заканчивает», - отметил эксперт.

Выходом, по мнению Устенко, должна стать попытка изменить логику мышления. Причем Украина может это сделать и без МВФ.

«Мы можем обойтись без МВФ, если мы собираемся делать стремительные реформы. Но что-то я не вижу за последние 25 лет желания Украины делать не просто стремительные реформы, но и вообще реформы как таковые», напомнил он.

Экономист поддерживает отказ от сотрудничества с МВФ, но только если параллельно будет разработан план проведения реальных реформ.

«Нужно четко понимать, за счет чего страна собирается расти, наполнять свой бюджет, за счет чего собирается покрывать потребность во внешнем финансировании», - отметил он.

Напомним, что ранее отказаться от сотрудничества с МВФ предложил экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов. При этом в качестве альтернативы Арбузов предложил обратить внимание на другие потенциальные источники получения займов, в частности, страны БРИКС. В том числе он не исключил, что при определенных условиях речь может идти речь и о получении займа у России.