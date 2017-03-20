Выполнение требований МВФ привело к обнищанию народа и превратило Украину в безнадежного должника. При этом отказаться от сотрудничества с Фондом страна при нынешнем правительстве уже не сможет. Так считает экономист Александр Дудчак.

«Выполнение требований МВФ ради незначительных финансовых подачек, привело к ожидаемому результату - полному подчинению страны Фонду, переформатированию многих законов в интересах глобального капитала. И, как результат – обнищанию народа, неподъемной долговой зависимости, получению новых кредитов не ради развития, а для обслуживания долга», - полагает он.

По его мнению, сейчас можно уже говорить о том, что Украина попала в долговую кабалу.

«Украина далеко не первая страна, прошедшая путь вовлечения в кредитную зависимость и полного закабаления. Это технологии, поставившие на колени многие государства Латинской Америки, Африки, Азии. Теперь уже и Европы. Фонд диктует все более жесткие условия для получения денег», - напомнил он.

При этом, считает эксперт, стране будет очень сложно исправить ситуацию и избавиться о такой зависимости.

«Сейчас рассуждать об отказе сотрудничества с МВФ поздно – дело сделано. Теперь МВФ сам может говорить о прекращении выдачи кредитов – все, что им было нужно, они уже получили. Украину крепко держит жесткий финансовый ошейник, избавится от него самостоятельно страна уже не сможет», - полагает Александр Дудчак.

Выходом могла бы стать возможность занять денег в другом месте, в частности у стран БРИКС. Но и это невозможно при нынешней власти.

«Кто даст Украине взаймы, если, во-первых – отдавать ей нечем, во-вторых – Украина при постмайданном руководстве не имеет привычки платить по счетам? Трехмиллиардный долг России завис на неопределенное время. Ведь и последующая украинская власть может сказать – «все, что было одолжено до нас – это были взятки предыдущим, мы за них расплачиваться не будем», - отметил эксперт.

Тем не менее, он не исключил, что в будущем будет возможна ситуация, когда Украина сможет снова занимать деньги, причем даже у России. Но для этого понадобятся серьезные политические изменения.

«Для возобновления нормальных отношений с Россией в Украине должна произойти полная смена власти, с заметным и уголовным наказанием всех персонажей, виновных в организации государственного переворота, войны на Донбассе и гибели тысяч людей в Украине», - полагает он.

Напомним, что ранее отказаться от сотрудничества с МВФ предложил экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов. При этом в качестве альтернативы Арбузов также предложил обратить внимание на другие потенциальные источники получения займов, в частности, страны БРИКС. В том числе он не исключил, что речь может идти речь и о получении займа у России.