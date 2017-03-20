Отсутствие позитивных результатов сотрудничества Украины с МВФ и серьезные просчеты в разрешении кризиса свидетельствуют о необходимости поиска других источников финансирования. Об этом идет речь в экспертном анализе, подготовленном специалистами Центра «ИЭСКР», который возглавляет бывший глава НБУ Сергей Арбузов.

Там отмечают, что у правительств, как правило, существует устойчивая убежденность в том, что вместе с деньгами МВФ в страну зайдут и рецепты выхода из кризиса. Однако, обращают внимание авторы документа, это не всегда так. Например, опыт стран Латинской Америки и Карибского бассейна доказывает, что предложенные МВФ реформы и инструменты их проведения не смогли стать долгосрочной основой для устойчивого развития этих стран.

«Оборотной стороной программ МВФ часто становятся спад производства, массовые банкротства мелкого и среднего бизнеса, крах системы здравоохранения и социального обеспечения, рост безработицы, сужение внутреннего спроса, сокращение импорта, падение жизненного уровня, рост социальной и политической напряженности. Рекомендации и условия, выдвигаемые программами МВФ, в конечном итоге направлены не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной экономики государства, а лишь на интеграцию его экономики в международные финансовые потоки», - напоминают эксперты.

«Даже если не считаться с ростом долговой нагрузки, то в самой помощи международных финансовых организаций (МФО) кроется риск для страны: цели МФО зачастую противоречат целям национальных правительств. У глобальных финансистов – это, как правило, обеспечение возвратности средств и стабилизация ситуации в регионе или на отдельных рынках. У страны – преодоление кризиса и обеспечение долговременного устойчивого экономического, а значит и социального прогресса», - отмечается в исследовании.

Эксперты считают, что таким государствам как Украина следует искать долгосрочную помощь, прежде всего, не у МВФ, а у партнеров, которые зависят от экономического состояния нашей страны. Прежде всего, это государства и их экономические агенты, с которыми Украина связана производственными, социальными и финансовыми связями.

«В таком случае объем собственно заемных средств будет минимальным, как и нагрузка на бюджет страны-акцептора. А экономический эффект – долговременным и обоюдным для дающей и принимающей стороны», - отмечается в исследовании.