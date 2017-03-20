Как ожидается, уровень инфляции в Украине в 2017 году составит менее 10%.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия пятого заседания Совета регионального развития в Киеве в понедельник.

«Инфляция, бремя высоких цен - то, что людей волнует больше всего. В этом году она будет измеряться, надеюсь, уже однозначной цифрой, меньше десяти. До 2019 года, это наша общая задача, мы должны выйти на показатель порядка 5 процентов годовой инфляции», - сказал он, сообщает Укринформ.

Президент напомнил, что только в позапрошлом году этот показатель был 43%: «Страшно вспомнить, что в позапрошлом году она составляла 43% годовых. Но ее удалось таки обуздать».

Напомним, инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2% с 12,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.