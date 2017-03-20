За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения и травмы. Такие данные обнародовал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

«Один из раненых – военнослужащий НГУ, другие – ВСУ», – уточнил Лысенко.

Напомним, по данным штаба, ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины уменьшилось до 50.