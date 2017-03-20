Служба безопасности Украины должна проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран для введения против них санкций. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины со ссылкой на секретаря СНБО Александра Турчинова.

«СБУ должна подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины перечень официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым», - сказал он.

По словам Турчинова, в случае подтверждения этой информации на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о введении против них санкций.

«Кроме того, проверке подлежит также информация об участии в этой пропагандистской акции украинских граждан, и в случае подтверждения их пребывания в Крыму, должны быть открыты уголовные производства в соответствии с действующим законодательством», - подытожил Турчинов.

По данным российских СМИ, «парламентарии ряда европейских стран осмотрят в Крыму местные достопримечательности и встретятся с представителями региональной власти и религиозных конфессий».

В состав иностранной делегации вошли парламентарии из Чехии, Сербии, Черногории, Великобритании, Бразилии и Киргизии. При этом, по словам организаторов, ранее заявленные парламентарии из Латвии, Литвы, Украины и Венгрии в последний момент отказались приехать.

Замглавы комитета Госдумы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек заявил о «первом визите украинских политиков» в оккупированный Крым.