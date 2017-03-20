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В январе 2017 года экспорт аграрной продукции составил 1,36 млрд долл., что стало рекордным показателем за последние 4 года. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По сравнению с январем 2016 года внешние поставки сельхозпродукции увеличились наполовину – на 53,7%.

«Рост наблюдался по всем группам товаров, что свидетельствует об увеличении в мире спроса на украинское продовольствие», - подчеркнули в ведомстве.

В абсолютных значениях традиционно больше всего было поставлено на внешние рынки продуктов растительного происхождения – на $735,7 млн, что больше предыдущего периода на 66,6%. В том числе, зерновых культур – на $565,4 млн (166,4% к январю 2016 года).

Увеличение экспорта по другим группам сельскохозяйственных товаров в январе, по данным Государственной службы статистики, выглядит так: жиры и масла – до $371,9 млн (131,1% к январю 2016 года), готовые пищевые продукты – до $204,5 млн ( 161,8% к январю 2016 года), живые животные и продукты животного происхождения – до $43,8 млн (143,2% к январю 2016 года).

«Благодаря увеличению экспорта сельскохозяйственных товаров доля аграрной продукции в общенациональном экспорте достигла рекордных 44,8%», – резюмировали в Минагрополитики.
ForUm

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