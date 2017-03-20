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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не имеет «доказательств сговора» избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем. Об этом заявил председатель комитета, республиканец Девин Нуньес, сообщает Deutsche Welle.

Более подробную информацию по этому поводу могут дать слушания в комитете по разведке, которые состоятся 20 марта.

Показания будут давать председатель Федерального бюро расследований Джеймс Коми и руководитель Агентства национальной безопасности Майк Роджерс. ФБР в настоящее время расследует вероятное влияние России на ход выборов в США.

Председатель комитета по разведке также выразил возмущение по поводу того, что конфиденциальная информация спецслужб США снова и снова просачивается в СМИ. По его мнению, определенные силы стремятся таким образом «навредить правительству Трампа».

В конце прошлого года американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва проводила кампанию с целью влияния на результаты президентских выборов в США, чтобы помешать демократическому процессу и испортить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, разведка США рассекретила часть доклада, в котором указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборы президента Соединенных Штатов.

В отчете указывается, что Путин заказал «кампанию влияния», направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.

Трамп в январе признал, что кибератаки на серверы Демократической партии были осуществлены россиянами.

 
ForUm

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