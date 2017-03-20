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Правоохранители устанавливают злоумышленников, которые обстреляли помещение патрульной полиции в Ривном.

По данным пресс-службы облуправления полиции, сегодня, 20 марта, около 03:00 на улице Степана Бандеры произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции.

«Взрыв на территории административного здания патрульной полиции произошел в результате действия выстрела из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22», – говорится в сообщении.

Помещение поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было.

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. С целью задержания злоумышленников в области введен план «Перехват» и усилены меры по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными, сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к мерам, которые сейчас проводятся полицейскими для задержания злоумышленников.
ForUm

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