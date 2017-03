Администрация президента США сделала попытку сгладить негативное впечатление от поведения Дональда Трампа на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Несмотря на просьбы журналистов и обращение Меркель, президент США не пожал ей руку во время протокольной съемки в Белом доме. В Вашингтоне впервые прокомментировали инцидент, сообщает DW.

«Я не думаю, что он расслышал вопрос», - пояснил изданию Der Spiegel пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер.

Сайт издания привел слова официального представителя Трампа в воскресенье, 19 марта. Произошедшее – это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства.

Сам Трамп 18 марта в Twitter написал: «Несмотря на то, что вы слышали в фейковых новостях, у меня была потрясающая встреча с германским канцлером».

